Мовчазна блогерка Антоніна Носова вперше постала з макіяжем: відео вразило мережу

Блогерка Антоніна Носова, яка відома своїми мовчазними тіктоками, здивувала перевтіленням. Вона вперше постала перед шанувальниками з макіяжем.

Зірковий візажист Єгор Андрюшин здатен створити новий епатажний образ для будь-якої жінки. Цього разу в його кріслі опинилась блогерка, яку називають найтихішою в Україні.

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Антоніна Носова, відома в інстаграмі під ніком "Усвідомлена", постала перед камерою у своєму звичному амплуа – засмучена та з розпатланою зачіскою.

Та вже за кілька секунд блогерка з'явилась на відео у кардинально іншому образі: з нюдовим макіяжем та короткою стрижкою, а її волосся було кольору полуничного блонду. Аутфіт Антоніни складався з чорної сукні, напівпрозорих рукавичок та червоно-чорним пір'ям на плечах.

Перевтілення блогерки Антоніни Носової: дивіться відео

Мережу вразив новий образ Антоніни Носової. Шанувальники висловлюють свій захват у коментарях під роликом:

"Вау, найкрутіше перевтілення! Навіть дівчина не втрималася та почала посміхатися";

"Нереальне перевтілення! Найяскравіше і найнесподіваніше! Обожнюю!";

"Круто! Зовсім інша людина. Вам дуже личить";

"Яка гарна Тоня";

"Це так неочікувано і круто".

Що відомо про блогерку Антоніну Носову