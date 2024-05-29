Мовчазна блогерка Антоніна Носова вперше постала з макіяжем: відео вразило мережу
Джерело:Єгор Андрюшин
Блогерка Антоніна Носова, яка відома своїми мовчазними тіктоками, здивувала перевтіленням. Вона вперше постала перед шанувальниками з макіяжем.
Зірковий візажист Єгор Андрюшин здатен створити новий епатажний образ для будь-якої жінки. Цього разу в його кріслі опинилась блогерка, яку називають найтихішою в Україні.
Цікаво Ідеально підходить, – блогерка Даша Євтух розсекретила незвичне ім'я донечки
Антоніна Носова, відома в інстаграмі під ніком "Усвідомлена", постала перед камерою у своєму звичному амплуа – засмучена та з розпатланою зачіскою.
Та вже за кілька секунд блогерка з'явилась на відео у кардинально іншому образі: з нюдовим макіяжем та короткою стрижкою, а її волосся було кольору полуничного блонду. Аутфіт Антоніни складався з чорної сукні, напівпрозорих рукавичок та червоно-чорним пір'ям на плечах.
Перевтілення блогерки Антоніни Носової: дивіться відео
Мережу вразив новий образ Антоніни Носової. Шанувальники висловлюють свій захват у коментарях під роликом:
- "Вау, найкрутіше перевтілення! Навіть дівчина не втрималася та почала посміхатися";
- "Нереальне перевтілення! Найяскравіше і найнесподіваніше! Обожнюю!";
- "Круто! Зовсім інша людина. Вам дуже личить";
- "Яка гарна Тоня";
- "Це так неочікувано і круто".
Що відомо про блогерку Антоніну Носову
- Антоніна Носова почала викладати перші відео у вересні 2022 року. Її популярність швидко зросла: зараз на неї підписана 141 тисяча людей в інстаграмі та ще 144 тисячі в тіктоці.
- Блогерка запам'ятовується завдяки своєму вкрай засмученому виразу обличчя та перукою. Вона позує у відео на тлі міських пейзажів, не промовляючи ні слова,
- У своїх відео Антоніна Носова ділиться кумедними порадами, розповідає про життєві ситуації, висміює типові проблеми у стосунках, на роботі чи в сім'ї.