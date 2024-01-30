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"Бі-2" затримала міграційна поліція Таїланду

Річ у тім, що 24 січня на острові Пхукет відбувся концерт рок-гурту. Після заходу всіх учасників колективу, серед яких громадяни Росії, Ізраїлю та Австралії, затримала поліція. Причиною цього стало неправильне оформлення документів організаторами. Вже наступного дня відбувся суд, де було винесено рішення про штраф. Ці кошти музиканти заявили, що сплатили на місці.

В "Бі-2" додали, що під час судового засідання їм не було надано перекладача, тому вони не мали можливості ознайомитись із вмістом документів у справі.

Примітно, що попри сплату штрафу, історія з правопорушенням не була закрита. Так, після суду музикантів затримала міграційна поліція Таїланду, під наглядом якої вони очікують на розв'язання питання, пов'язаного з їхнім перебуванням у країні.

Ситуація та шум навколо неї підказують, що не останню роль у нашому затриманні відіграв тиск ззовні. Ми знаємо, що причини цього тиску – наша творчість, наші погляди, наша позиція,

– поділилися артисти.

До вирішення ситуації долучився представник Міністерства закордонних справ Ізраїлю. Внаслідок цього 29 січня було ухвалено рішення про депортацію учасників "Бі-2". Однак, як повідомили в команді гурту, "після візиту високоповажних дипломатів російського консульства" представникам групи було оголошено, що рішення про депортацію до Ізраїлю скасували.

Російський політик-опозиціонер Дмитро Гудков, який дружить із музикантами, переконаний, що Генконсул РФ у Пхукеті Володимир Соснов особисто зателефонував до департаменту міграції й попросив не відпускати музикантів після виплати штрафу, а депортувати їх до Росії.

"Учасники групи продовжують утримуватись у міграційному центрі у загальній камері на 80 осіб", – зазначили представники команди "Бі-2".