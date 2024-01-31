Використовуючи свій творчий хист та вокальні здібності, коміки Василь Байдак, Антон Тимошенко, Слава Кедр, Олег Свищ та співак Володимир Дантес об'єднали зусилля, щоб заохотити людей робити свій внесок в українську армію. Вони відкрили збір на 45 далекобійних гвинтівок ????? ???-?? ??? ?????? зі спеціальними шасі.

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Badstreet Boys по українськи

Відомі українські коміки створили пародійний гурт Badstreet Boys і заспівали один з треків колективу. Для цього всі зірки постали в нетрадиційних образах з макіяжем та новими зачісками. Гуморист Антон Тимошенко для цього навіть пофарбував волосся у фіолетовий колір. У таки спосіб артисти оголосили про збір коштів на підтримку українських військових.

Гроші підуть на 45 далекобійних гвинтівок ????? ???-?? ??? ?????? зі спеціальними шасі, які працюють на дистанції у 2 кілометри. Це робить справу снайперів більш безпечною та ефективною,

– зазначили артисти.

Долучитися до збору можна за посиланням