Через рік після ракетної атаки: Анатоліч показав, як у Львові відновлюють пошкоджений будинок

У липні 2023 року Львів зазнав наймасштабнішого ракетного удару з боку російських військ, внаслідок якого було зруйновано житловий будинок. Нещодавно відомий український телеведучий Анатолій Анатоліч відвідав місто Лева та оглянув місце, де стався трагічний інцидент.

Так, шоумен показав, у якому зараз вигляді перебуває пошкоджена будівля. Цікаво, що на тому місці Анатолія дещо дуже здивувало.

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Анатоліч наголосив, що наразі немає безпечних місць в Україні. Також він продемонстрував, як у Львові відбудовують багатоквартирний будинок і зазначив, що наразі там ніхто не живе.

Будинок відновлюють. Поки що люди не живуть, але порівняно з тим, що було – це величезний обсяг робіт,

– розповів ведучий.

В липні 2023 року у Львові ракетного удару зазнала буферна зона об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО "Львів – Ансамбль історичного центру" – комплекс із 17 житлових будинків для викладачів Львівської політехніки 1930 років на вулиці Стрийській.

Анатолій до того ж показав несподівану знахідку – соняшник, який росте просто з бетону.

Анатолій Анатоліч показав, як у Львові відбудували зруйнований внаслідок ракетної атаки будинок: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, в ніч на 6 липня 2023 року Львів зазнав ракетного обстрілу з боку Росії. Три ракети "Калібр" влучили в місто, пошкодивши об'єкт критичної інфраструктури. Також значних руйнувань зазнав житловий будинок, де було пошкоджено близько 60 квартир. Постраждали також школа, офісний комплекс та гуртожитки університету. Внаслідок атаки загинуло 10 мирних жителів, 42 особи отримали поранення.