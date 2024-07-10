В'їхали в іншу машину, – відомий актор Артур Логай потрапив у ДТП на таксі

Актор Артур Логай, який знімався у серіалах "Київ вдень та вночі" і "Моя улюблена Страшко", потрапив в аварію, коли їхав на таксі. Прикрий інцидент трапився в Києві.

Актор поділився деталями ДТП. Крім того, він розповів, у якому зараз стані перебуває.

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Артур Логай зазначив, що з ним все гаразд, бо він був пристебнутий паском безпеки, інакше міг би зламати ніс.

Це таксі, на якому я їхав, і приїхав, тому що був пристебнутий. Мене злегка трухануло, я сказав "до побачення" і пішов,

– пояснив актор.

Він закликав усіх користуватися в автівці пасками безпеки.

Удар стався. Просто в'їхали в іншу машину. Я був пристебнутий, тому все гаразд зі мною… За цю поїздку подібне могло трапитися кілька разів, не знаю, може, водій втомлений був або ще щось. Він різко гальмував, і ось це був третій-четвертий раз, коли вже не встиг,

– розповів Артур.



Артур Логай потрапив у ДТП / Скриншот з інстаграм-сторіс

Нагадаємо, у травні виконавиця SKYLERR, учасниця цьогорічного Національного відбору на Євробачення, повідомила про дорожньо-транспортну пригоду, в яку вона потрапила у столиці України. У її автомобіль в'їхав Mitsubishi Pajero. За словами співачки, винуватець аварії залишив своє авто на заправці та втік з місця події. Водночас SKYLERR одразу викликала поліцію, і наразі правоохоронці розслідують цю справу.