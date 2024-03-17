Запальний трек Пивоварова, чутлива пісня YAKTAK та інші: добірка головних хітів тижня

Українські виконавці не перестають тішити шанувальників чудовими композиціями. Так, нові треки випустили Мішель Андраде, Артем Пивоваров, YAKTAK та інші популярні виконавці.

Show 24 зібрав добірку шести найкращих пісень тижня. У цей список увійшли як енергійні треки, що неодмінно змусять слухачів танцювати, так і романтичні композиції, що прискорять серцебиття.

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Мішель Андраде

У синглі "В твоїх очах" співачка вперше поділилася історією своїх стосунків. Мішель переконана, що кохання може прийти несподівано, але це почуття неодмінно вносить у життя свіжі фарби та емоцій.

Любов дозволяє нам бачити себе в новому світлі й відкриває в нас незнані сили та можливості. Погляд коханого – це дзеркало, яке допомагає глибше зазирнути в себе. Тому коли ми дивимося в очі коханої людини, ми часто бачимо відображення наших найкращих якостей, про що я співаю в кульмінації пісні,

— наголосила артистка.

Мішель Андраде – "В твоїх очах": дивіться відео онлайн

YAKTAK

Співак також презентував чутливий трек, який розповідає історію юнака, який вірить в силу кохання.

Пісня "10 поверхів" – про любов. У цій історії хлопець завоював серце дівчини, співаючи щодня під її балконом, і чекав на зустріч,

– поділився виконавець.

YAKTAK – "10 поверхів": дивіться відео онлайн

Артем Пивоваров

Артист створив "нове відгалуження проєкту "Твої вірші, мої ноти"" – гурт "The Вуса". До його складу увійшли "Леви на джипі", Олексій Дурнєв та Марк Куцевалов. Вони вже випустили спільну пісню "О, Панно" на слова вірша Павла Тичини.

Важливо, що ця колаборація – це не тільки гарна музична історія з позитивним вайбом, а й можливість допомогти нашим військовим,

– підкреслив співак.

Долучитися до збору можна за посиланням.

Артем Пивоваров & The Вуса – "О, Панно": дивіться відео онлайн

MBreeze

Український гурт опублікував українськомовну версію романтичного треку "Утону". Оригінальна версія пісні з'явилася влітку 2021 року, проте артисти переконані, що саме зараз настав час нового життя для композиції.

MBreeze – "Потону": дивіться відео онлайн

Діана Глостер

Сонграйтерка представила новий трек "Кішкою". У пісні розповідається про незабутні емоції, пережиті обома партнерами, підкреслюючи почуття ніжності та пристрасті, які не можна порівняти ні з чим іншим.

Мені хотілося б, щоб кожна жінка не боялась своєї сексуальності та приймала її в собі. Щоб кожна відчула, що таке бути з партнером, який обожнює тебе, відчуває твої бажання та захоплюється кожним сантиметром твого тіла та кожною частиною твоєї душі,

– заявила виконавиця.

Діана Глостер – "Кішкою": дивіться відео онлайн