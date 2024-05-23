Гастролює за кордоном та виступає з Quest Pistols Show: де зараз Антон Савлепов

Український музикант прославився своєю творчістю, незвичним стилем і майстерністю в танцях. Крім того, Савлепов був одружений з актрисою Горбачовою, яка висловила відверту проросійську позицію.

Співак здобув палку прихильність шанувальників ще під час участі в проєкті "Шанс". Після успішного виступу кар'єра співака та колективу стрімко зросла. Як мінявся Антон Савлепов та чим зараз займається – детальніше в матеріалі Show 24.

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Дитинство та початок зіркового шляху

Антон народився 14 червня 1988 року в Харківській області. Із самого дитинства він захоплювався музикою та танцями, навіть відвідував хореографічну студію.

Антон Савлепов в дитинстві / Фото з інстаграму співака

Перейшовши у підлітковий вік, Савлепов знаходить собі кумира – Майкла Джексона. Хлопець почав займатись танцями у стилі брейк-данс, відростив довге волосся та змінив стиль одягу.

Антон Савлепов у дитинстві з сім'єю / Фото з інстаграму співака

Згодом юнак вступає до Київського національного університету культури та мистецтва на факультет хореографії. Однак у виші Савлепов провчився всього на всього місяць, адже його помітив керівник і хореограф балету "Quest" Юрій Бардаш, який запросив юного танцівника до колективу. Згодом балет вирушив у гастрольний тур.

Колектив став настільки впізнаваним, що їх запрошують зніматися у кліпах відомих виконавців. Зокрема, Савлепов танцював у кліпі "Limbo" Євгенії Власової та Ендрю Дональдса та навіть став хореографом шоу "Шанс".

Andru Donalds – Limbo (ft. Eugenia Vlasova): дивитись відео онлайн

Проєкт "Шанс"

У 2007 році танцювальний колектив перетворюється на співочий гурт під назвою Quest Pistols. На телепроєкті тріо виконує пісню "Я устал", яка приносить їм шалену популярність.

Quest Pistols – Я устал: дивитись відео онлайн

Зазначимо, що пісня "Я устал" – це кавер-версія на композицію голландської групи Shocking Blue – Long and lonesome road.

Shocking Blue – Long and lonesome road: дивитись відео онлайн

Від так, учасниками групи Quest Pistols стали: Антон Савлепов, Микита Горюк та Костянтин Боровський. Що цікаво, жоден із хлопців не мав музичної освіти.

Розвиток співочої кар'єри

Команда починає працювати над першим музичним альбомом, який отримав назву "Для тебе", який згодом став платиновим, а сам гурт став найкращим українським музичним колективом 2008 року за версією MTV Europe Music Awards.

Quest Pistols випускає ще один хіт "Белая стрекоза любви". Колектив навіть подав заявку на участь у Євробаченні від Росії, але йому відмовили, бо пісня виконувалась ще восени 2008 року.

Quest Pistols – Белая стрекоза любви: дивитись відео онлайн

Згодом Савлепов навіть знявся у романтичній комедії "Весілля з обміну", а також брав участь у гумористичному мюзиклі "Як козаки".

У 2011 році Антон приймає рішення покинути колектив, а за короткий проміжок часу вирішує залишитись. Однак у 2013 році співак паралельно починає сольну кар'єру під псевдонімом "Zorko".

За три роки дещо видозмінюється першопочаткова назва гурту Quest Pistols на Quest Pistols Show. Однак у 2016 році Савлепов приймає остаточне рішення та йде з колективу.

Проєкт "Агонь" та шоу "Х-Фактор"

За короткий проміжок часу перший склад команди Quest Pistols возз'єднується в новому співочому проєкті та записує декілька пісень: "Отпусти", "Каждый за себя".

У 2016 році Савлепов стає суддею співочого шоу та здобуває перемогу зі своїм підопічним Севаком Ханагяном.

Севак Ханагян разом із тренером Антоном Савлеповим / Фото інстаграму Ханагяна

Цього ж року команда випускає пісню "Опа опа", авторства однієї з учасниць "Х-Фактора" Ілони Купко. Трек стає одним із найкращих хітів групи.

АГОНЬ – Опа Опа: дивитись відео онлайн

У 2017 році із команди пішов Микита Горюк, а тріо перетворилось у дует.

Особисте життя

Спершу Антон одружився з арт-директоркою гурту "Агонь" Юлією. Весілля пара зіграла таємно. У пари не було спільних дітей, однак в обраниці співака вже була донька. Чоловік зумів налагодити хороші стосунки з дівчинкою.

Разом із дружиною Савлепов створив на Лівому березі Києва вегетаріанський сендвіч-бар "Orang+utan". Раніше Антон повідомив, що більше не є співвласником цього закладу.

У 2020 році артист розвівся із Юлією, не називаючи причини. Уже наприкінці того ж року стало відомо про роман співака з актрисою Іриною Горбачовою.

Однак у 2023 році пара розійшлась, зокрема, через проросійську позицію Горбачової, яка поїхала жити та виступати до Росії.

Чим зараз займається Савлепов

На початку 2022 року Антон оголосив про початок нового сольного проєкту "SAVLEPOV". Крім того, початок повномасштабної війни об'єднав гурт Quest Pistols Show. За різною інформацією ЗМІ, артисти проживають за кордоном та іноді гастролюють європейськими країнами.

У 2023 році команда представила публіці україномовні версії пісень "Я твій наркотик" і "Ти неймовірна".

QUEST PISTOLS – Я Твій Наркотик: дивитись відео онлайн

QUEST PISTOLS – Ти неймовірна: дивитись відео онлайн

Додамо, що рік тому Артем Пивоваров та Quest Pistols презентували спільну роботу "Очі".

Артем Пивоваров х Quest Pistols – Очі: дивитись відео онлайн

Савлепов також збирає кошти на потреби ЗСУ, про що повідомляє своїх підписників на сторінці в інстаграм.