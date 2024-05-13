Вона показала підписникам кадри з операційної. З'ясувалося, що Аня навіть плакала від щастя.

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Що відомо про операцію Ані Трінчер

Дівчині зробили лазерну корекцію зору.

Мрія мого життя здійснилась. Сльози. Щастя,

– наголосила артистка.

Відомо, що тепер співачці доведеться протягом шести днів носити сонцезахисні окуляри, щоб захистити очі від шкідливого ультрафіолетового випромінювання.

Кому ще з зірок нещодавно робили операції

У Великдень Надія Матвєєва розповіла, що її мама перенесла хірургічне втручання. Водночас телеведуча сподівається, що тепер з нею все буде гаразд.

Під час нещодавнього виїзного завдання зірка "Ліги сміху" Віктор Розовий отримав важке осколкове поранення голови. Згодом захиснику зробили складну операцію і вже після двох тижнів у важкому стані він прийшов до тями та вийшов на зв'язок зі своїми прихильниками. Військовий іронічно зазначив, що "вирулив і тепер буде ви*обуватись, що пролив кров за Україну". Попри довгий шлях до одужання, гуморист висловив полегшення, що найгірше вже позаду.

Відомо також, що Віктор Павлік, який має вроджену ваду серця, готується до операції. Його дружина Катерина Репяхова підкреслила, що він може померти у будь-який момент.