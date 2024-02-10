Цікаво, що лише нещодавно знаменитість оголосила про кінець стосунків з ексчоловіком. Річ у тім, що суд видав рішення про розірвання їхнього шлюбу.

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Анна Трінчер розкрила подробиці про особисте життя

Вона пояснила, що більше ніяк не ставиться до свого колишнього чоловіка, адже це минуле. Водночас виконавиця додала, що зараз ні з ким не зустрічається. Вона зосередилася на собі.

Моє серце вільне, але воно присвячене моїй творчості й кар'єрі. Я вже трансформуюся більше пів року. Це почалося за чотири місяці до розлучення. Бо розлучення не робиться просто в один момент. Це був дуже важкий період, в якому ми приймали різні рішення. І у фіналі було розлучення,

– зазначила співачка.

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Чоловік пояснив, що після того, як в нього розпочалися проблеми з психічним здоров'ям, Анна присвятила всю себе тому, щоб допомогти коханому одужати. В результаті вона, як розповів інфлюенсер, втратила себе і вже після розриву наче знову відновилася. Після цього екс задумався над тим, щоб розпочати стосунки знову.

"Я не буду голосно заявляти, але я бачу ту дівчину, якій я освідчувався. У мене щось знову з'являється всередині. Може, варто (відновити стосунки – 24 Канал)... Я не знаю, як воно буде далі", – говорив блогер.