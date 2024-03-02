Зазначимо, що акторка приховувала інформацію про розлучення протягом року, посилаючись на те, що їй потрібен був час, щоб зцілитися. Водночас деякі шанувальники вважають, що насправді до такого тривалого мовчання призвело залякування з боку її колишнього чоловіка.

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Анна Саліванчук зізналася, чи бив її екскоханий

Прихильники акторки пригадали, що в лютому 2023 року жінка розповідала про струс мозку та перелом носа після падіння зі сходів. Так, вони припустили, що, пояснюючи свої травми нещасним випадком, актриса намагалася захистити чоловіка. Втім, вона заперечила це.

Ні, це ніяк не пов'язано, то дійсно я впала зі сходів, бо була ожеледиця,

– наголосила Анна.



Анна Саліванчук зізналася, чи бив її колишній чоловік / Скриншот з інстаграм-сторінки

Анна Саліванчук розлучилася з нардепом