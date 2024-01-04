Зокрема, Алхім, яка нещодавно провела скандальний новорічний корпоратив, де VIP-квиток коштував 38 тисяч гривень, поскаржилася на дорогі ціни в Буковелі. Крім того, вона заявила, що в Карпатах аж 80% російськомовних.

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Анна Алхім відправилась на відпочинок в Буковель

Блогерка зупинилась в готелі, де середня вартість за двомісний готель коштує близько 20 тисяч гривень за ніч. Там, вона зазначила, що їй все сподобалося. Крім того, інфлюенсерка в останній день відпочинку придбала повний комплект лижного спорядження, а також сноуборд. Анна розповіла, що на одяг для катання та всю необхідну екіпіровку вона витратила приблизно 110 тисяч гривень. Зрештою Алхім поділилася, щоза гроші, які вона витратила в Буковелі, можна було два тижні відпочивати на Мальдівах.

Дуже дох*я. Можна було на Мальдіви полетіти днів на 14 у неху**вий готель,

– зазначила знаменитість.

До того ж інфлюенсерка нібито виявила значний відсоток, до 80%, російськомовних у Карпатах. Так Алхім переконана, що мова, якою люди розмовляють в "Буковелі", абсолютно нікого не хвилює. Натомість важливо, щоб люди платили гроші

"Тут усім пох*й на мову. Тут віппроїзд коштує 7800 за двох на день, їм пох*й, якою мовою я його купую. Ні, тут усі приїжджі розмовляють російською. Місцеві українською, але це більше закарпатська. Прикольно звучить, навіть я говорила", – підкреслила Анна.