Думали, що вона Інна: Андрій Данилко спантеличив новим фото "мами" Вєрки Сердючки

Відомий український артист Андрій Данилко, відомий як Вєрка Сердючка, поділився архівним фото своєї "мами" – Інни Білоконь. Водночас підпис до світлини сильно спантеличив шанувальників.

Артист порівняв колегу з персонажем одного фільму. Однак, не всі фанати Вєрки зрозуміли цей натяк.

До слова Бачу тебе у своєму синочку, – Козловський розчулив фото з покійним батьком

Андрій Данилко показав фото Інни Білоконь

Співак опублікував дві світлини своєї напарниці. Один кадр був з дитинства Інни, а інший – вже у сценічному образі. На дитячому фото Інна зображена на пляжі, тримаючи в руках мавпу.

Водночас на другій світлині вже доросла жінка одягнена в костюм мами Вєрки, а на шиї у неї зав'язаний помаранчевий шарф, який свідчить про приблизну дату створення цього фото. Вочевидь воно було зроблено під час або після Помаранчевої Революції.

Як то кажуть, "Then and now": Аліса Вікторівна Білокінь,

– підписав світлину Данилко.

Деяких шанувальників збентежило неправильно написане ім'я артистки, а саме Аліса, замість Інни. Однак, виявилися і ті, хто здогадався про кого йде мова.

"Я думала, вона Інна";

"Ющенко таки підкатував до неї";

"Інна в дитинстві схожа на Алісу – Гостя з майбутнього";

"Красуня була – красуня є";

"Всі такі здогадливі".

Інна Білоконь скоро стане бабусею

"Мама" Вєрки Сердючки Інна Білоконь вже зовсім скоро стане бабусею. Вона замилувала шанувальників світлинами з родинної фотосесії, на якій можна побачити і вагітну доньку акторки.

На світлинах Яна з Інною одягнені в білі сорочки та джинси. Жінки ніби доповнюють своїми образами одна одну. Також на фото Інна цілує доньку та чуттєво обіймає її вагітний животик.

Найтепліше відео на згадку, бо розумієш, як швидко плине час. Мама,

– підписала світлини Яна.



Інна Білоконь з вагітною донькою / Фото з інстаграму Яни



"Мама" Вєрки Сердючки стане бабусею / Фото з інстаграму Яни