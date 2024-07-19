Жив на 3 тисячі гривень у місяць і був в окупації: де зараз танцівник і співак Амадор Лопес

Амадор народився у Венесуелі. Змалечку чоловік займався фехтуванням і хореографію. Пізніше Лопес вирішив вступити до українського вишу, щоб здобути освіту.

Хореограф не тільки став призером багатьох танцювальних чемпіонатів із латиноамериканських танців, а й у 2006 році створив власний шоубалет Rumbero's, який співпрацював як з українськими, так із російськими зірками. Детальніше про життя Амадора в Україні та де він зараз – читайте в матеріалі Show 24.

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Кар'єра та особисте життя

Завдяки успішній кар'єрі із шоубалетом Лопеса почали запрошувати у телевізійні проєкти, серед яких: "Танці з зірками", "Танцюю для Тебе" (у двох сезонах був у складі журі), "Майданс", "Фабрика зірок" та інші.

Амадору настільки сподобалась Україна, що він вирішив залишитись тут назавжди. У лютому 2022 року танцівник отримав українське громадянство.

Нарешті збулася моя мрія – тепер я громадянин України не тільки в серці, а й на папері. Я отримав паспорт і я дуже щасливий із цього приводу! Я довго йшов до цього всіма можливими способами! – писав Амадор.

Чоловік навчився вільно розмовляти українською та навіть складав іспит на знання мови. Якось знаменитість у 2023 році розповів, що має багато кредитів, які тягнуться за ним ще із часів ковідної пандемії. У нього навіть був період коли доводилось жити на 3 тисячі гривень на місяць.

Що стосується особистого життя, то хореограф завдяки танцям познайомився зі своєю першою дружиною Світланою Шпилєвою. У шлюбі пара прожила 8 років. Амадор якось ділився, що дуже шкодує про те, що в них немає спільних дітей.

Причиною розлучення називають – творчі амбіції. Обидвоє поринули в розвиток своїх кар'єр, а любов і пристрасть почали згасати. Чи вільне зараз серце запального венесуельця – невідомо.

Де зараз Амадор Лопес

Зірка забрав до України із Венесуели маму. Вони проживають у триповерховому будинку під Києвом, дизайн для якого створював сама Амадор. На першому поверсі розташована вітальня та кухня. На другому – спальня Лопеса, кімната його мами, вбиральня та гардероб. Водночас на третьому поверсі будинку – тераса, де Амадор хоче облаштувати джакузі та lounge-зону після перемоги України.

Однак на початку повномасштабної війни зірка разом із матір'ю пробули близько трьох тижнів в окупації поблизу Макарова. Як тільки появилась змога, родина виїхала на захід країни.

Сьогодні чоловік викладає танці, а деколи потрапляє і на так звані "халтури". Амадор не зупинив і співочу кар'єру. Він активно виступає та час від часу випускає нові пісні й відеороботи.

Амадор Лопес – Не москаль: слухайте онлайн

Знаменитість активно підтримує Україну в час війни. Збирає кошти на потреби ЗСУ, зустрічається із військовими, проводить майстер-класи для дітей переселенців тощо. Амадор висвітлює своє життя в соцмережах, хоча останнім часом нові дописи з'являються все рідше.