Тепер Альона пояснила, чому так сталося. Що цікаво, на залізничному вокзалі у Києві до співачки сюрпризом приїхали батьки.

Цікаво Віталій Козловський поділився рідкісними кадрами дружини з двомісячним сином

Чому Jerry Heil не повернулася в Україну після Євробачення-2024

З'ясувалося, що Яна поїхала на Каннський фестиваль, де буде виступати.

alyona alyona повернулася в Київ: дивіться відео онлайн

Що відомо про виступ представниць України у гранд-фіналі пісенного конкурсу