Тепер Альона пояснила, чому так сталося. Що цікаво, на залізничному вокзалі у Києві до співачки сюрпризом приїхали батьки.
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Чому Jerry Heil не повернулася в Україну після Євробачення-2024
З'ясувалося, що Яна поїхала на Каннський фестиваль, де буде виступати.
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Що відомо про виступ представниць України у гранд-фіналі пісенного конкурсу
- Дуету alyona alyona та Jerry Heil на сцені Євробачення в Мальме виконали пісню Teresa & Maria, натхненну стійкістю українських жінок під час випробувань війни. Ця композиція несе в собі послання єдності між жінками.
- Виступ українок, поставлений відомою режисеркою Танею Муіньо, зачарував глядачів своєю динамічною енергією.
- Наприкінці номера Альона та Яна до того ж закликали до миру та свободи для України.
- Журі присудило їм 146 балів, в той час, як глядачі віддали 307 балів, що в сумі склало 453 бали й забезпечило alyona alyona та Jerry Heil почесне третє місце у гранд-фіналу Євробачення.