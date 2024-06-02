Алла Кудлай розсекретила, де перебуває її 46-річний син з невісткою та дітьми
Джерело:Ростислав Калацинський
Співачка та народна артистка України Алла Кудлай розкрила, де наразі перебувають її син з невісткою та онуки. До того ж виконавиця зізналася, коли востаннє бачилася з рідними.
Також Алла висловила сум через те, що немає можливості часто бачитися з сім'єю. Водночас вона звинувачує у цьому росіян, які розпочали війну.
Цікаво Пишаюся, – Фреймут зворушливо звернулася до доньки-випускниці та показала їхні архівні фото
За словами Кудлай, її син Максим живе в Києві. Водночас в українській столиці перебуває і співачка.
Невістка Алли з дітьми виїхала до Великої Британії через війну в Україні. Марта Спіженко, дружина Максима Кудлая, також співає на сцені. Ба більше, жінка брала участь у британській версії шоу "Голос країни".
Алла зазначила, що сумує за своїми онуками – 4-річним Андрієм та 9-річною Уляною, які теж займаються музикою. Рідні артистки приїхали до України лише раз – на два тижні.
Це болюча тема. Вони поїхали до Англії і там залишилися. Дуже сумую за своїми онуками, чотирирічним Андрійком і Уляшкою, якій 10 років буде ось. І звісно, за своєю невісткою Мартою Спіженко, моєю красунею і співучим соловейком,
– підкреслила артистка.
Алла Кудлай про сім'ю: дивіться відео онлайн
Що відомо про Аллу Кудлай
- Вона народилася у 1954 році. Алла – народна артистка України. Найвідоміша пісня виконавиці – "Красива жінка незаміжня".
- Максим Кудлай – єдиний син Алли та українського художника Миколи Кучеренка. Чоловік співачки загинув у 2009 році в ДТП.
- Артистка часто виступає разом із сином дуетом. За освітою він актор, але виконує обов'язки адміністратора виконавиці.
- Ба більше, Кудлай є хрещеною матір'ю української співачки Насті Каменських.