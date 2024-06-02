Алла Кудлай розсекретила, де перебуває її 46-річний син з невісткою та дітьми

Співачка та народна артистка України Алла Кудлай розкрила, де наразі перебувають її син з невісткою та онуки. До того ж виконавиця зізналася, коли востаннє бачилася з рідними.

Також Алла висловила сум через те, що немає можливості часто бачитися з сім'єю. Водночас вона звинувачує у цьому росіян, які розпочали війну.

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За словами Кудлай, її син Максим живе в Києві. Водночас в українській столиці перебуває і співачка.

Невістка Алли з дітьми виїхала до Великої Британії через війну в Україні. Марта Спіженко, дружина Максима Кудлая, також співає на сцені. Ба більше, жінка брала участь у британській версії шоу "Голос країни".

Алла зазначила, що сумує за своїми онуками – 4-річним Андрієм та 9-річною Уляною, які теж займаються музикою. Рідні артистки приїхали до України лише раз – на два тижні.

Це болюча тема. Вони поїхали до Англії і там залишилися. Дуже сумую за своїми онуками, чотирирічним Андрійком і Уляшкою, якій 10 років буде ось. І звісно, за своєю невісткою Мартою Спіженко, моєю красунею і співучим соловейком,

– підкреслила артистка.

Алла Кудлай про сім'ю: дивіться відео онлайн

Що відомо про Аллу Кудлай