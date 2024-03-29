Не попустіть Настя Каменських і Потап показалися разом за кордоном і зізналися, чим там займаються

Який вигляд зараз має Арнольд Шварценеггер

Актор поділився фотографією зі свого будинку, позуючи з вольтметром.

Дякую вам! Я отримав стільки добрих повідомлень з усього світу,

– наголосив Шварценеггер.

Арнольд додав, що встановлення кардіостимулятора не завадить його роботі. Відтак, вже у квітні він продовжить знімання.

Що відомо про стан здоров'я Арнольда Шварценеггера