У нещодавньому дописі в соціальних мережах знаменитість та її чоловік, музикант Бенджі Медден, привітали появу на світ своєї другої дитини. Про це артистка повідомила на своїй сторінці в Instagram.

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Що відомо про поповнення в сім'ї Камерон Діаз

Акторка опублікувала фото картини з написом "маленька пташка мені прошепотіла". Під публікацією вона повідомила про народження сина Кардинала Меддена. Водночас знаменитість вирішила не показувати фото дитини.

Ми благословенні та раді оголосити про народження нашого сина, Кардинала Меддена. Він чудовий, і ми всі дуже раді, що він тут! Заради безпеки та конфіденційності дітей ми не будемо публікувати жодних фотографій, але він справді милий,

– зазначили зіркові батьки.

Камерон Діаз не розкрила подробиці про дату народження хлопчика. Також наразі залишається незрозумілим, чи народжувала акторка особисто, чи скористалася послугами сурогатної матері.

Що відомо про особисте життя Камерон Діаз