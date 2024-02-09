Відтак виконавиця стала сиротою при живих батьках. Днями артистка вперше за довгий час детально поділилася труднощами свого життя.

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Маму СолоХи посадили до в'язниці

Співачка розповіла, що це сталося, коли їй було 15 років.

Щось вони вкрали. Чи якийсь велосипед. На пляшку. Отака дрібниця і людину на 5, чи 6 років закрили за це,

– розповіла виконавиця.

Інтерв'ю СолоХи: дивіться відео онлайн

Хто виховував СолоХу

Виконавиця поділилася, що її вихованням займалася бабуся. Тоді як мама займалася своїм життям після розлучення з батьком. Співачка вважає, що зловживання алкоголем у її матері розпочалося якраз через нереалізацію.

Коли вона розлучилась з татусем, щось пішло не так. Думаю, що це було її велике кохання і вона не могла витримати цей біль,

– розповіла Інна.

Вона додала, що згодом і її батько почав випивати. Як результат, маму й тата позбавили батьківських прав, а бабуся стала офіційним опікуном дівчини. Вони жили її на пенсію. Також, за словами співачки, були ще аліменти від тата. Для того, щоб якось заробити, Інна писала твори на замовлення. Водночас через бідність артистка зізналася, що її булили в школі. Для того, щоб себе захистити їй навіть доводилося битися.

"Була така пацанка", – підсумувала СолоХа.