Знаменитість поділилася, що приховувала цей факт через тиск суспільства. Водночас зараз своїм прикладом вона вирішила показати, що не потрібно вступати в статеві стосунки до того, як людина буде до цього готова.

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За її словами, перший секс у неї відбувся в 35 років. Водночас акторка вважає, що її досвід і дослідження власної сексуальності були б зовсім іншими, якби вона була на 20 років молодшою.

Люди можуть почекати, поки вони будуть готові, або почекати, поки вони стануть трохи зрілими. І я думаю, що це може бути позитивним меседжем. Очевидно, що ви не повинні чекати до тридцяти років, як я, але ви не маєте відчувати тиск, бувши молодою людиною,

– підкреслила актриса.