Зокрема, у короткому ролику можна побачити фото Джа з сестрою та бабусею. Артистка зізналася, що сильно сумує за домом.

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Джамала показала архівні кадри з Криму

Виконавиця опублікувала коротке відео в десяті роковини окупації Криму росіянами. У ролику вона поділилася, що місце сили та натхнення для неї є рідне місто. де народилася і провела все своє дитинство. Водночас знаменитість підкреслила, що вже 10 років не була там, що її дуже пригнічує.

10 років суму, 10 років спротиву окупації та початку війни, 10 років мрії та питання, а що я можу робити на своєму місці зараз? Я хочу сказати всьому світу, що ми є. І для мене важливо дати голос своїй батьківщині,

– зазначила співачка.

У відео Джамала показала свої фото з юності. Крім того, вона поділилася архівним фото з бабусею та сестрою.

У США вийшов фільм про Джамалу та війну в Україні

Документальна стрічка називається "Джамала: Пісні свободи". Її на другу річницю вторгнення Росії в Україну випустив телеканал "Голос Америки". У фільмі яскраво показано особисту боротьбу співачки під час великої війни. так, режисери використали записи з телефону артистки, зняті впродовж перших днів широкомасштабного вторгнення, її звернення та відеозаписи, створені впродовж двох років. Глядачі "Джамала: Пісні свободи" також дізнаються про історію кар'єри співачки та стануть свідками її важливих виступів на підтримку України на різних концертах та офіційних заходах.

"Джамала: Пісні свободи": дивіться фільм онлайн